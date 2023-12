Obdachlosenmorde: Verdächtiger heute wegen Attacke auf Mutter vor Gericht

Am Mittwoch um 10 Uhr bringen 6 Justizwachebeamte einen 17-jährigen Burschen in das Wiener Landesgericht für Strafsachen. Er soll Mitte September seine 56 Jahre alte Mutter mit Faustschlägen und Tritten schwer verletzt haben. Nachbarn hatten damals die Polizei in die Wohnung in Wien-Ottakring alarmiert, weil sie Hilferufe gehört hatten.

Jugendlicher stellte sich

Der Prozess zu dem Fall wird nur ein Vorgeschmack sein auf jenen, der dem 17-Jährigen noch bevorstehen wird. Er stellte sich am Montag nämlich bei der Polizei und sagte, dass er der seit Monaten gesuchte Serientäter sei, der zwei obdachlose Männer tötete und eine Frau schwer verletzte. Es gilt die Unschuldsvermutung.

