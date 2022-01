Besonders bemerkenswert sei der Zuwachs der Ladevorgänge im Monatsvergleich. „Haben im Dezember 2020 noch durchschnittlich 312 E-Autos pro Tag an den öffentlichen Wien Energie-Ladestellen getankt, waren es im Dezember 2021 bereits 1.188 tägliche Ladevorgänge, also fast viermal so viele“, betonte der zuständige Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Sonntag.

Weitere Details: Von Montag bis Freitag sei die Auslastung um etwa 40 Prozent höher als am Wochenende. Die beliebtesten Wiener Stromtankstellen seien Morzinplatz (1010), Siebensterngasse (1070), Josef-Meinrad-Platz (1010), Amerlingstraße (1060) und Faulmanngasse (1040).