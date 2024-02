Noch immer kein Nachfolger für das „Süße Eck“ bei der Volksoper

Die Nachricht, dass Gabriele und Michael Kornherr nach fast 30 Jahren mit Ende Juni 2024 die „Confiserie zum Süßen Eck“ zusperren und in Pension gehen wollen, hat vor wenigen Monaten für geschockte Stammkunden gesorgt. Immerhin werden hier im Geschäft gegenüber der Wiener Volksoper bereits seit 110 Jahren Zuckerl verkauft, seit 1995 war es im Besitz der Kornherrs. Für die war das Lokal am Wiener Alsergrund eine, wie sie sagen, „zweite Heimat“, auch das Geschäft laufe gut. Aber es sei einfach Zeit für neue Horizonte – und den wohlverdienten Ruhestand, erzählten sie damals dem KURIER.

Die anderen erwarteten sich ein regelmäßiges Einkommen – doch das könne ein so saisonal schwankendes Geschäft nicht erfüllen. Während etwa zu Weihnachten und Ostern der Umsatz überproportional hoch sei, sei der Sommer eine traditionell umsatzschwache Zeit. Man müsse also bereit sein, das „angesparte Fett“ gut zu verwalten.

Teilweise seien aber auch die Bewertungen der Vermögenswerte „wirklich unverschämt“. So würden manche der Interessenten etwa in der originalen Jugendstileinrichtung einen Nullposten sehen. Ähnlich sehe es bei der Bewertung von Kundenstamm, Onlineshop oder bestehenden Lieferantenkonditionen aus. „Es kommen dann Angebote über zehn Prozent des angestrebten Preises, mit der Aussage: ,Bei einer Auflösung bekommen Sie gar nichts, also nehmen Sie das Angebot an’“, erzählt Kornherr. Für andere Interessenten scheitert es wiederum am notwendigen Bankkredit.