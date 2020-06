Nobel-Heuriger "Reinprecht" ist verkauft

In Wiens traditionsreichem Heurigen-Grätzel Grinzing in Döbling schließt erneut ein Betrieb seine Tore für immer. Der Nobel-Heurige "Reinprecht" soll verkauft worden sein. An seine Stelle könnte ein Einfamilienhaus oder eine Botschaft treten.

"Der Kaufvertrag ist schon unterschrieben", bestätigt der Döblinger-Bezirksvorsteher Adolf Tiller einen entsprechenden Bericht in der Kronen Zeitung. Erworben habe das Haus Architekt Alexander Serda. Ab Februar soll mit den Umbauarbeiten begonnen werden. Allerdings, so betont Tiller, wird das Gebäude im Herzen Grinzings in seiner jetzigen Form erhalten bleiben.

"Natürlich war der ’Reinprecht’ ein Traditionsbetrieb, aber der Fortbestand hängt immer auch vom Eigentümer ab", sagt Tiller. Die Söhne des verstorbenen Heurigenwirt wollten den Betrieb nicht übernehmen. Bis Jahresende soll der Heurige (ohne Ruhetag) in Betrieb sein, allerdings hob für eine Anfrage des KURIER Dienstagabend niemand das Telefon ab.