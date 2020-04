Neuigkeiten zu Eisbären-Mädchen Finja

Finja ist nicht nur im Tiergarten, sondern auch mit dem Buch Botschafterin ihrer bedrohten Artgenossen in der Arktis. Von jedem verkauften Exemplar spendet der KIKO Verlag einen Euro an die Organisation Polar Bears International, die sich der Rettung der Eisbären in der Arktis verschrieben hat.

Einblick in das Leben des Eisbärenmädchens

In diese wichtige Arbeit gibt das Buch einen Einblick. Außerdem schreibt Tiergarten-Pressesprecherin Johanna Bukovsky von Finjas Entwicklung und stellt ihre Eltern Nora und Ranzo sowie ihr Zuhause, die Eisbärenwelt, vor.