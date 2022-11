Neues Ziel: Twin City Liner unternahm Testfahrt nach Györ

Der Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, macht sich auf zu neuen Ufern: Da Ungarn bei der zukünftigen strategischen Ausrichtung des Twin City Liners eine wichtige Rolle spielt, sollen ab der kommenden Saison erstmals auch Fahrten nach Györ angeboten werden. Aus diesem Anlass legte der Schnellkatamaran am 16. November zu einer ersten Testfahrt in die westungarische Stadt ab.

Diese fand in Kooperation mit der ungarischen Schifffahrt MAHART PassNave GmbH statt. Das Unternehmen ist das größte und marktführende Passagierschifffahrtsunternehmen Ungarns und bietet das ganze Jahr über umfassende Dienstleistungen an. Nachdem die erste Testfahrt des Schnellkatamarans positiv absolviert wurde, plant die Central Danube in der kommenden Saison 2023 zwei bis drei Sonderfahrten in der Vor- bzw. Nachsaison von Wien nach Györ mit dem Twin City Liner anzubieten. Diese sollen auch durch ein touristisches Rahmenprogramm in Form von Stadtführungen, Ausflügen etc. abgerundet werden.