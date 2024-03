Neues Museum: Nirgends ist Wien so frei wie im Prater

Im Wienerischen Diarium wurde damals schwarz auf weiß festgehalten, dass es „von nun an zu allen Zeiten des Jahrs, und zu allen Stunden des Tags, ohne Unterschied jedermann“ erlaubt sei, in den Prater spazieren zu gehen oder zu fahren – und zwar nicht nur auf der Hauptallee, sondern überall (einzige Ausnahme: „allzu abgelegene Orte und dicke Waldungen, wegen sonst etwa zu besorgenden Unfugs und Missbrauchs“).

Was ist der Prater?

Für Werner Michael Schwarz, einen der beiden Kuratoren des neuen Pratermuseums, ist das kaiserliche Dekret so etwas wie „die erste moderne Verfassung in Österreich“. Am Beginn der Arbeit am neuen Museum haben Schwarz und seine Kollegin Susanne Winkler sich vor allem eine Frage gestellt: Was ist der Prater? Sie haben viele Antworten gefunden. Die wichtigste lautet: Der Prater ist ein Ort für alle.