Der Wiener Prater auf Personalsuche: Schmähtandler gesucht

Die Schweizerhaus-Eröffnung läutet auch für die Fahrgeschäfte den Saisonstart ein. 13 Betriebe waren vor wenigen Wochen noch auf Personalsuche, AMS und Praterverband hielten sogar eine Jobbörse mit „Speeddating“ ab: In der Meierei haben sich für die Stelle als Koch drei Personen beworben, gesucht wird außerdem eine Küchenhilfe und Servicekraft in Teilzeit.

Für beide Posten erwartet man an einem Donnerstag um 10 Uhr Bewerber für Probearbeiten – jedoch vergeblich. Niemand erscheint. „So etwas kommt hin und wieder leider vor“, sagt Küchenchef und Schwiegersohn Florian Eichinger. Insgesamt waren 20 Personen für ein Probearbeiten vorgesehen, erschienen sind davon fünf.

„Über die Jahre ist es immer schwieriger geworden, Personal zu finden. Jetzt gerade ist die Situation am Höhepunkt“, berichtet der Küchenchef. Als „Zuckerl“ biete man daher auch flexible Arbeitszeiten.

Mit Schmäh und per Du

Im Service liegt das kollektivvertragliche Einstiegsgehalt bei 2.000 Euro brutto im Monat, eine höhere Bezahlung gibt es bei entsprechender Erfahrung und Qualifikation.

Was es als Kellner im Prater auch braucht: einen guten Schmäh, wie ihn Christian Kramer hat, der vor Jahren im Theatercafé am Naschmarkt arbeitete. In der Meierei ist er seit 2009: „Hier ist man mit den Gästen per Du, es ist familiärer und nicht so hochgestochen.“