Ein neues Kapitel für Favoriten: Wo aus zwei Büchereien eine große wird

Die Standorte in der Hasengasse und in der Laxenburger Straße werden dafür aufgelassen. Die Bestände der beiden Büchereien werden abgeglichen und zusammengeführt. Bücher, von denen es mehrere gibt, werden entweder im System verteilt oder abgegeben. Unter anderem beim mittlerweile jährlich stattfindenden Flohmarkt.

Den Schwerpunkt will sie unter anderem auf Interkulturelles und Fremdsprachen setzen. „Schlussendlich soll es in der neuen Bücherei aber einfach mehr Angebot für alle geben“, sagt Wiesinger.

Dazu komme, dass die Wohnungen in Wien oft sehr klein seien und dadurch ruhige Lern- oder Arbeitsplätze fehlen, sagt Pöckl. Konsumfreie Räume als Ausweichquartiere seien in der Stadt ebenso selten. „Es gibt die Kaffeehäuser, aber auch dort kann man nicht den ganzen Tag verbringen“, sagt Pöckl. Ausgleichen könne das also nur die Bücherei. Am neuen Standort soll dem mit großzügigen PC-Arbeitsplätzen Rechnung getragen werden. Eine Bücherei der Dinge und eine „Open Library“, wodurch die Bücherei auch außerhalb der Öffnungszeiten genutzt werden kann, sollen das Ganze abrunden.

Dass das Angebot der Büchereien gut angenommen wird, zeigt sich an den Zahlen: Mit 162.409 Besuchern haben die Büchereien Wien im Jahr 2023 wieder fast das Vor-Corona-Niveau (168.000 Besucher im Jahr 2019) erreicht. Die Gründe für den Erfolg der Büchereien seien in den vergangenen Jahren nicht zuletzt im Umweltaspekt und dem Preisargument zu suchen, sagt Pöckl. „Es gibt aber auch den Trend Richtung Minimalismus. Die Jungen wollen nicht mehr so viel besitzen.“

Ein echter Vertrag

Wer aber noch Bücher aus der Hasengasse bei sich zu Hause hortet, der sollte sich beeilen: Noch bis Ende Februar können die Bücher dort zurückgegeben werden. Danach muss auf andere Standorte ausgewichen werden, da die Bücherei in der Hasengasse ab März für organisatorische Arbeiten und als Lager verwendet wird. Mit Ende 2024, nach der Eröffnung der Bücherei „Neues Landgut“, werden die Räumlichkeiten in der Hasengasse an Wiener Wohnen zurückgegeben. Was danach damit passiert, ist noch unklar. Aber egal, wofür die Räume genutzt werden, einen Vertrag wird es dieses Mal sicher geben.