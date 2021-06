Neueröffnungen in der Barnabitengasse: „Der Grieche“ und „Needle Vinyl Bar“

„Wir machen griechische Speisen auf höchsten Niveau“, sagt der ursprünglich aus Komotini stammende Restaurant-Inhaber Salamanopoulos. „Der Grieche“ gibt es bereits in Korneuburg, in Mistelbach und in Hollabrunn. In Wien berät niemand geringerer als der Athener Spitzenkoch Gikas Xenakis (Restaurant Aléria mit einer der besten Küchen Griechenlands) das Team. Chefkoch Thomas Papas realisiert die Fine-Dining-Gerichte. Das heißt: Den Gästen werden feine Gerichte, exzellentes Service und eine ansprechende Atmosphäre geboten. „Der Grieche“ gibt sich selbst den Untertitel „Hellenic Fine Dining“ – es geht also um feinste Speisen aus dem antiken Griechenland.

Eines der besten Gerichte auf der Karte sind laut dem Chef die in Rotwein geschmorten Kalbsbacken mit Erbsen in Spinat (25 Euro).