Neueröffnung in Wien - Kaffeehaus Max, oder: Tchibo einmal anders

Wien ist bekanntermaßen die Stadt der Kaffeehäuser - nun ist ein weiteres dazugekommen. Am Bauernmarkt, in der Inneren Stadt, eröffnete nun das Kaffee Max. Was man vielleicht beim ersten Blick in das hellblau-gekachelte, moderne Lokal nicht erwarten würde: Hinter dem Café steht die Marke Tchibo, die in Wien bereits zahlreiche Filialen etabliert hat, die von Damenwäsche über Picknickdecken bis zum Kaffee alle möglichen Produkte anbieten.

➤ Mehr lesen: Bittere Pleite eines Wiener Traditionskaffeehauses