Kabarettist Christoph Fälbl erfüllt sich einen Traum und eröffnet ein Café

Ein Kaffeehaus mit Kabarettbühne wäre sein Traum, meinte Kabarettist Christoph Fälbl vor etwas mehr als einem Jahr zum KURIER. Und jetzt hat er schon einmal ein Café und noch dazu ein ganz Besonderes. Denn gemeinsam mit der Leiterin des Vereins "0816 alles, außer gewöhnlich", Verena Augustin, eröffnet Fälbl Mitte September das inklusive Café "Außergewöhnlich".

Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen erhalten dort eine Ausbildung und sollen so den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt leichter bewältigen. "Schon immer war es ein Wunsch von mir, ein eigenes Café zu eröffnen. Nun geht dieser Wunsch in Erfüllung und hat auch noch einen ganz besonderen Mehrwert", so Fälbl.