Neuer Teich für die Panzernashörner in Schönbrunn

Von Gerlinde Scholz und Anna Perazzolo

Die kühle Herbstluft regt nicht unbedingt zum Schwimmen an. Zumindest der Panzernashorn-Dame in Schönbrunn war am Donnerstagvormittag bei 11 Grad nicht danach. Langfristig werden die Nashörner im Tiergarten Schönbrunn ihren neuen Teich aber bestimmt schätzen lernen, sagt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Denn Nashörner sind ausgezeichnete Schwimmer und suhlen sich gerne im Schlamm, um lästigen Insekten zu entgehen.