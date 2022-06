Neue Uni-Klinik: Wo Hund und Katze zum Arzt gehen

Der Gebäudekomplex in Floridsdorf sieht aus wie die meisten neuen Bauten in der Stadt. Viel Glas, noch mehr verdunkelnder Sonnenschutz, ein Flachdach. Spätestens aber beim Anblick der Pflegerin, die einen Halskrause-tragenden Dackel samt aus der Nase hängendem Schlauch an der Leine führt, weiß man, wo man ist: beim Tierarzt.

Aber nicht etwa bei irgendeinem Dorftierarzt, der zweimal in der Woche für vier Stunden seine Praxis öffnet, sondern in der neuen Universitätsklinik für Kleintiere am Campus der Veterinärmedizinischen Universität Wien.

Krankenhaus-Standards

Die seit April im Vollbetrieb geführte Klinik wurde nun offiziell eröffnet. Rund 35.000 Tiere – sowohl Hunde, Katzen und Nager als auch Vögel und Reptilien – sollen hier in Zukunft jährlich versorgt werden. Und zwar zu jeder Stunde und an jedem Tag des Jahres. Die Standards orientieren sich dabei an einem humanmedizinischen Krankenhaus, sagt Petra Winter, Rektorin der Vetmeduni.