Neue Tourismusinitiative: Kampfansage ans Taj Mahal

Das Schloss Ambras in Innsbruck und der Tiergarten Schönbrunn in Wien wurden bisher wohl selten in einem Atemzug erwähnt. Und das, obwohl beide zu den touristischen Aushängeschildern Österreichs zählen.

Dass man künftig doch beide und andere Sehenswürdigkeiten besser in Verbindung bringt, will eine neue Initiative erwirken. Unter dem Namen Austrian Leading Sights haben sich 37 Unternehmen aus Österreich zusammengeschlossen und eine Interessenvertretung gegründet.

Tourismus als Lebensgefühl

Derzeit sind Sehenswürdigkeiten aus sieben Bundesländern mit dabei und reichen vom Minimundus über die Festung Hohensalzburg bis zum Wiener Riesenrad. Gespräche mit weiteren Inhabern von Sehenswürdigkeiten, auch aus den fehlenden Bundesländern Oberösterreich und Vorarlberg, laufen.