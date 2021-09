Neue Projekte, damit Kinder bei ihren Eltern bleiben können

Hinzu kommt ein Pilotprojekt: Das Eltern-Kind-Wohnen.

Es sei für Familien gedacht, bei denen es „fünf vor zwölf ist“, sagt Klingan – wo die Vernachlässigung der Kinder bereits so weit fortgeschritten sei, dass von den Sozialarbeitern eine Fremdunterbringung angedacht werde, die emotionale Basis zwischen Eltern und Kindern aber vorhanden sei, sie sich lieben und auch einander brauchen. In solchen Fällen sollen die Familien für etwa zwei Jahre in eine Wohnung von SOS-Kinderdorf einziehen.

Pro Woche werden sie etwa 30 Stunden von Sozialpädagogen und Familienberatern betreut. Das Ziel ist, dass die Familien Unterstützung bei ihren Herausforderungen im Alltag bekommen und es so gelingt, dass die Familie zusammen bleiben und langfristig wieder ein eigenständiges Leben führen kann.

Zwei Drittel stabilisiert

Erfahrungen damit gibt es bereits aus anderen SOS Kinderdörfern. „Zwei Drittel der Familien können stabilisiert werden“, so der Geschäftsleiter.

Der zuständige Stadtrat für Jugendagenden, Christoph Wiederkehr (Neos), begrüßt den Ausbau der präventiven Arbeit von SOS Kinderdorf. „Das langfristige Ziel muss sein, die Zahl der fremduntergebrachten Kinder zu reduzieren“, betont er. Die Pandemie habe die Familien zusätzlich belastet, die Fremdunterbringungen hätten beim ersten Lockdown kurzfristig stagniert bzw. seien gesunken, dann jedoch angestiegen. „Jetzt investieren wir stärker in die Prävention, damit die Familien zusammen bleiben“, so Wiederkehr. Rund 300 Millionen Euro Budget fließen in die Kinder- und Jugendhilfe.