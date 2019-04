Neue Location für Open-Air-Konzerte in Wien

Alte Industriegebäude

Alte Industriegebäude und Musik – das ist in Wien nichts ungewöhnliches. Die Arena entstand einst aus der Besetzung des alten Rinderschlachthofes in St. Marx. Aus der ehemaligen Lokomotivfabrik in der Währinger Straße ist heute das Kulturzentrum WUK untergebracht.

Auch sonst scheinen sich alte Fabriksgebäude speziell für kulturelle Nachnutzung zu eignen: Rund um die ehemaligen Ankerbrotfabrik in Wien-Favoriten entstand die „Brotfabrik“ mit Galerien, Ateliers, Lofts und Lokalen. Und in der alten Klavierfabrik in Atzgersdorf ( Liesing) widmet man sich heute der Braukultur: Die 100-Blumen-Brauerei braut dort ihr Bier.