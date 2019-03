Konzerten im Wiener WUK droht das Aus

Das WUK (Werkstätten- und Kulturhaus) braucht Geld – und zwar dringend. Denn im Sommer stehen in dem bekannten Kulturzentrum in der Währinger Straße kostspielige Sanierungen an.

Zum Beispiel muss die Beleuchtung der Fluchtwege in den Veranstaltungsräumen komplett erneuert werden. Ansonsten erlaubt die Behörde ab Herbst dort keine Konzerte oder Theateraufführungen mehr. Der Betreiberverein kann die Sanierung aber nicht alleine bezahlen.

Die neue Sicherheitsbeleuchtung sei zwar der größte, aber nicht der einzige Brocken, sagt WUK-Geschäftsleiter Vincent Abbrederis. Zusätzlich habe der Elektriker den Tausch der Stromleitungen angeordnet. Auch alte Brandschutztüren müssten ersetzt werden. Fehlende oder defekte Brandschutztüren sind im WUK seit Jahren ein Problem – der KURIER berichtete.