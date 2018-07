Neue Herausforderung für historischen Vergnügungspark

Touristen sieht man hier so gut wie keine – und nicht einmal allen Wienern ist er bekannt, der Böhmische Prater. An der historischen Amüsiermeile mitten im Laaer Wald scheint punktuell die Zeit stehen geblieben zu sein. Die Omas und Opas, die den kleinen, gut versteckten und mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum zu erreichenden Vergnügungspark in Favoriten heute mit ihren Enkerln besuchen, kennen die Attraktionen zum Teil seit ihrer Kindheit. Das um 1890 erbaute Holzringelspiel zum Beispiel oder das Raupenkarussell von 1929.

Auf die Geschichte sind die Schausteller stolz. Gesprächsthema Nummer eins ist zurzeit aber die Zukunft. Denn im Böhmischen Prater sind mit 31. Dezember sämtliche Pachtverträge ausgelaufen. Neue gibt es noch nicht – und die Auflagen, an die die Stadt eine Verlängerung knüpft, machen den Unternehmern Kopfzerbrechen.

So will die Immobilienverwaltung (MA69) der Stadt Wien, die seit 1988 Eigentümerin der Pachtgründe ist, den Schaustellern „zwecks Modernisierung“ etwa fixe Öffnungszeiten vorschreiben. Von März bis Ende Oktober, täglich von 10 bis 20 Uhr sowie an Wochenenden bis 21 Uhr, ist angedacht.

Das sei in einem Vergnügungspark, der sich an ein Kernpublikum von zwei bis zehn Jahren richte, aber widersinnig, meint der Obmann des Kulturverbandes Böhmischer Prater, Michael Riedl. Seine Frau Claudia betreibt neben dem Veranstaltungszentrum Tivoli hier die meisten Fahrgeschäfte. „Das geht doch nicht. Die Entscheidung, wann wir offen haben, muss schon in der Eigenverantwortung der Unternehmer liegen“, gibt er die allgemeine Stimmungslage wieder. „Wir haben ja ein Interesse daran, Geld zu verdienen – aber wozu sollen wir offen halten, wenn die Kinder in der Schule sind, oder wenn es regnet oder noch zu kalt ist?“