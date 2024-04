Neue barrierefreie Eingangsbereiche für 3 Wiener Museen

Barrierefreiheit und Denkmalschutz . Nicht selten stehen die beiden Ansprüche im Widerspruch zueinander. Drei große Museen in Wien wollen nun aber dennoch beides stemmen. Im Zuge von Modernisierungen werden im Belvedere , im Naturhistorischen Museum (NHM) und im Kunsthistorischen Museum (KHM) neue Eingangsbereiche samt barrierefreien Zugängen entstehen. Derzeit befindet sich jedes der drei Museen in einer anderen Planungsphase.

Unterirdischer Bau

Vorgabe des Wettbewerbs war, dass das geplante „Visitor Center“ unter dem südlichen Vorplatz des Schlosses von außen möglichst unsichtbar ist – eine Frage des Denkmalschutzes eben. Das gekürte Siegerprojekt wird deshalb vom Eingang beim Kavalierstrakt an der Prinz-Eugen-Straße über drei Ebenen in das Visitor Center unter der Parkanlage führen. Von dort erfolgt die Anbindung an das Schloss.

Rund 3.500 Quadratmeter groß sollen die Räumlichkeiten werden, in denen neben Kassa, Infopoint und Garderoben auch ein Shop-Bereich eingerichtet werden soll. Für Logistik, Technik und Sicherheit werden Nebenräume errichtet, wie es aus dem Belvedere heißt.