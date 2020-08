Neue App: Schönbrunn am Smartphone

Das Schloss Schönbrunn mit seinen umliegenden Gartenanlagen und dem am Gelände befindlichen Tiergarten ist eine der Top-Sehenswürdigkeiten Wiens. So wurden im Jahr 2019 erstmals über vier Millionen Besucherinnen und Besucher am Areal verzeichnet.

Um dem großen Interesse gerecht zu werden, hat die Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft (SKB) nun eine App veröffentlicht, die den Besuch deutlich vereinfachen soll.

So sind nicht nur Informationen, historische Hintergründe und Wegbeschreibungen zu allen Sehenswürdigkeiten abrufbar, die App navigiert einen auf Wunsch auch über das Gelände. Zusätzlich werden den Gästen auch ganze Touren vorgeschlagen: So kann man etwa die schönsten Fotospots erkunden oder auch zu zweit romantische Stunden auf einer vorgegebenen Route erleben.

Alles in einer Hand

Wer es lieber individueller hat, kann sich auch aus allen Sehenswürdigkeiten eine eigene Tour zusammenstellen - Zeitangaben inklusive. Wo ein Ticket nötig ist, kann dieses auch gleich über die App gekauft werden.

"Die Schönbrunn-App bietet unseren Gästen optimale Orientierung am Areal, alle Highlights auf einen Blick und inspiriert zum ganz persönlichen Schönbrunn-Erlebnis“, freut sich Klaus Panholzer, Geschäftsführer der SKB, über das neue Angebot.

Laut Aussendung soll die App auch das neue BesucherInnen-Leitsystem, das bis Ende des Jahres umgesetzt werden soll, ergänzen, den Gästen am gesamten Areal optimale Orientierung vermitteln sowie ein wesentliches Element des BesucherInnen-Strom-Managements sein.

Veranstaltungs-Informationen

Zusätzlich bietet die App auch Informationen über alle Veranstaltungen am Areal - sei es eine Vorführung des Marionettentheaters oder ein Konzert des Schloss Schönbrunn Orchesters. Außerdem soll die Schönbrunn-App mit wechselnden Rabattaktionen locken.

Die App "Schönbrunn“ steht ab sofort im Apple App Store und im Google Play Store in Deutsch und Englisch kostenlos zum Download zur Verfügung.