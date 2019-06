Neubaugasse: Begegnungszone kommt, 13A fährt in beide Richtungen

Lange wurde um eine Übergangslösung für die Buslinie 13A gerungen, die während der Bauarbeiten an der U2-Verlängerung ihre Route ändern muss. Am Montag wird das Konzept endlich präsentiert.

Das Überraschende: Aus der geplanten Übergangslösung ist ein umfassendes Grätzelkonzept geworden, das von Dauer sein soll.

Das wenig Überraschende: Der Begeisterung der Verantwortlichen steht eine ordentliche Portion Ärger der Betroffenen gegenüber.

Denn: Wenn der grüne Bezirksvorsteher im 7. Bezirk, Markus Reiter, am Montag zum Pressegespräch lädt, wird er nicht nur die Neubaugasse, sondern das gesamte Siebensternviertel umkrempeln.

Kühles Einkaufsstraßen-Viertel

Wie der KURIER erfuhr, soll rund um die Neubaugasse ein „kühles Einkaufsstraßen-Viertel“ entstehen. Die Neubaugasse selbst wird – nach dem Vorbild der Mariahilfer Straße – auf der gesamten Länge bis zur Burggasse zur Begegnungszone. Eine „Jahrhundertchance für die Einkaufsstraße“ nennen es Eingeweihte.

Die örtlichen Kaufleute scheinen das anders zu sehen. Und das liegt nicht zuletzt am 13A. Reiter wird am Montag verkünden, dass die Buslinie die enge Neubaugasse bald in beide Richtungen – also im Gegenverkehr – durchfahren wird.