Hassliebe zu einem Wiener Original

Im Jahr 1961 wurde dann auf Doppeldecker-Busse umgestellt. Die Wiener Linien feierten die Neuerung damals in einem großen Volksfest. Mit den Bussen zu fahren, war vor allem für die ganz jungen Wiener ein Erlebnis, quetschte man sich doch in der zweiten Etage ganz vorne zusammen, um möglichst viel sehen zu können. In den engen Gassen kam bei so manchem ein Gefühl von Achterbahn auf. Ab 1990 musste man für so ein Erlebnis wieder in den Prater gehen, denn mit den Stockbussen war es vorbei, wie der Sprecher der Wiener Linien, Andreas Unger, erklärt: „Grund für das Ende der Doppelstockbusse war, dass sich meist nur Kinder oben aufhielten, die meisten Fahrgäste blieben lieber unten, weil sie für ein paar Haltestellen nicht nach oben und dann wieder runter zum Ausgang gehen wollten.“