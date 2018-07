Neubau: Sommer im Museumsquartier

Sich in der Abendsonne mit einem kühlen Bier auf einem Enzo ausstrecken: Sobald die Temperaturen steigen, ist das im Museumsquartier täglich möglich. Das Programm von „Sommer im MQ“ lockt bis in den Herbst hinein zusätzlich mit kostenlosen Konzerten und Festivals in die weitläufigen Höfe.

So verwandelt sich das Museumsquartier regelmäßig in einen Konzertsaal unter freiem Himmel. Bei der Gala der Virtuosen (6. August, 19.30 Uhr, Haupthof) geben etwa die jungen Talente der International Music Academy Orpheus klassische Meisterwerke zum besten. Interpreten aus ganz Europa spielen beim Classic Close-up (22. August, 19 Uhr, Haupthof) auf.