Neubau nach Gasexplosion: Mieter ziehen in Gemeindebau

Es handelt sich um eines der dramatischsten Unglücksfälle der vergangenen Jahren in Wien: Bei einer gewaltigen Gasexplosion wurde am 26. Juni 2019 der Gemeindebau in der Preßgasse (Wieden) völlig zerstört.

Ein 22-jähriger Mieter hatte in Suizidabsicht ein Gasrohr in seiner Küche manipuliert. Das führte zu der verheerenden Detonation, bei welcher der Mann getötet wurde, ebenso eine 29-jährige Wohnungsnachbarin. 15 Anrainer wurden verletzt, zwei davon schwer.

Das Haus, welches insgesamt 30 Wohnungen beherbergte, musste vollständig abgetragen werden. Die Mieter wurden in Ersatzquartieren untergebracht.