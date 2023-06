Neos fordern längere Öffnungszeiten für Lokale am Yppenplatz

Eine Änderung, die die Wiener Stadtregierung feiert, ist die Öffnung der Lokale auf den Wiener Märkten an Sonntagen. Laut den Neos Ottakring ist diese Änderung jedoch nicht überall in Kraft getreten. Denn am Yppenplatz dürfen, laut Neos, nicht alle Lokale gleich lang offen halten. Aufmerksam will die Partei damit mit einer Demonstration am Sonntag, den 25. Juni 2023, machen.