Nationalpark Lobau: Neue Regeln für das Radfahren

Rechtzeitig zum schönen Wetter in der kommenden Woche hat die Stadt Wien nun neue Regeln für das Radfahren in der Lobau erstellt. Die wesentlichen Änderungen im Nationalpark sind die Legalisierung der Erreichbarkeit der Badeplätze mit dem Rad sowie verbesserte Anbindungen ins Umland, wurde am Samstag bekanntgegeben.