Heiliges Picknick: 23 Täuflinge fanden in der Alten Donau zu Gott

Pfarrerinnen barfuß im Talar, Kinder mit Taufkerzen in der einen und Eiscreme in der anderen Hand, Frauen in schicken Sommerkleidern neben Männern in Badehosen - diese Szenerie bot sich am Samstag im Bundesbad Alte Donau in Wien.

Da fand nämlich ein großes Tauffest der evangelischen Kirche in der Donau statt. An die 100 Menschen waren ins Strandbad gekommen, um die Täuflinge zu feiern.

Insgesamt hatten acht Erwachsene und 15 Kinder ihren großen Tag und empfingen die Heilige Taufe. Drei davon waren Paula, Arnold und Richard. Das Geschwister-Trio war vor der Zeremonie etwas nervös, wie sie dem KURIER erzählten. "Es ist schon aufregend, aber lockerer als in der Kirche und wir sind ja zu Dritt", sagte Paula. Ihre Mama verriet noch, dass man mit der Taufe extra auf dieses Fest gewartet hätte: "Es ist wirklich eine einzigartige Atmosphäre heute." Picknick-Decke statt Kirchenbank Um 11 Uhr ging es dann mit der Heiligen Messe los. Der liebe Gott meinte es ganz offensichtlich gut und segnete das Fest mit strahlendem Sonnenschein nach den vergangenen trüben Tagen. Vor der Taufe wurde gemeinsam gesungen, die acht Pfarrer und Pfarrerinnen prädigten unter dem Motto "Mit allen Wassern gewaschen". Statt andächtig in Kirchenbänken nahm die Gemeinde am Samstag auf Picknick-Decken Platz. Ein Duo aus Klavier und Saxophon spielte passend zum Anlass "Under the Sea" aus Disneys Arielle auf.

Auch für die Geistlichen war diese Art von Taufe - wie sie ja eigentlich seit 2.000 Jahren praktiziert wird - ein besonderes Erlebnis. "Es ist sehr schön, dass so viele Menschen gekommen sind und wir freuen uns, dass auch acht Erwachsene heute die Taufe erhalten möchten", sagte die Donaustädter Pfarrerin Verena Groh. Einige Täuflinge waren als Geflüchtete nach Österreich gekommen und haben am Samstag offiziell zur Evangelischen Kirche gefunden. Sie haben sich viele Monate lang auf diesen Tag vorbereitet. Ein Mann trat an diesem Tag auch offiziell in die Kirche ein. Die einzelnen Taufen wurden dann etwas abseits des Geschehens mit der nötigen Andacht durchgeführt. Mit dem Wasser der Alten Donau, in dem nach der Zeremonie für die kleinen Täuflinge der Badespaß losging.