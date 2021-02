Pistenraupen-Taufe: Bekommt Wien seine "Raupi McRaupface"?

Die Vorgeschichte zu letzterem Namen dürfte deutlich bekannter sein als die Existenz des Wiener Pistenbullys: Im Jahr 2016 ging der Name "Boaty McBoatface" als Sieger einer Online-Abstimmung über den Namen eines neuen, britischen Polarforschungsschiffs hervor.

Am Ende entschied sich die britische Regierung jedoch trotz lauter Proteste für das deutlich seriösere "Sir David Attenborough" und benannte dafür eines der an Bord befindlichen unbemannten Mini-U-Boote nach dem Abstimmungssieger.

Die Geschichte wurde ein weltweiter Internet-Hit und ein Jahr später wurde eine Zuggarnitur in Schweden "Trainy McTrainface" getauft - als Ergebnis einer Online-Abstimmung. Der Bahnbetreiber MTR Express sagte damals, die britische Entscheidung habe zu weltweiter Enttäuschung geführt und man hoffe, der Name "Trainy McTrainface" würde von vielen mit Freude aufgenommen - nicht nur in Schweden.