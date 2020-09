Proteststurm gegen Windräder auf der Koralm

In Lavanttal fürchtet man, dass man künftig einen Technologiepark sieht, wenn man auf den Alpenkamm blickt. In neun betroffenen Gemeinden im Lavanttal und auch in den Gemeinden der Weststeiermark formiert sich der Unmut der Bevölkerung. Volksbegehren gegen die Windparks werden nun in jeder Gemeinde initiiert.