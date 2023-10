Leerer Schabbat-Tisch in Wien soll israelischen Geiseln ein Gesicht geben

Das weiße Tischtuch ist vom Regen komplett durchnässt. Große Regentropfen sammeln sich auf dem silbernen Besteck an. Eine meterlange Tafel mit über 200 Sitzen lädt zum gemeinsamen Schabbat am Judenplatz ein - doch die Plätze sind leer. Was hat es damit auf sich?

Die leeren Sitze stehen als Zeichen für die mittlerweile 229 bekannten, von der Terrororganisation Hamas verschleppten Personen in Israel. Zu Schabbat findet die Familie wöchentlich zusammen. Für viele von ihnen ist das momentan nicht möglich. Das soll die Installation in Wien verdeutlichen, so die Veranstalter. Durchgeführt wird die Wiener Aktion im Rahmen der israelischen Initiative "Hostages and Missing Families Forum - BRING THEM HOME NOW".

Für die Umsetzung am Judenplatz haben sich deshalb verschiedene zivilgesellschaftliche Akteure der jüdischen Gemeinde Wiens zusammengefunden, darunter die JöH - Jüdische österreichische HochschülerInnen und die Jugendorganisation Bnei Akiva Wien.