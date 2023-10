UNO: Menschen mit Behinderung im Gazastreifen leiden besonders

Verhältnisse der Zufluchtsorte im Gazastreifen erschweren die Versorgung

Israel hat mehr als eine Million Palästinenserinnen und Palästinenser im nördlichen Gazastreifen aufgefordert, sich vor Beginn einer Bodenoffensive in einer ausgewiesenen Zone im Süden in Sicherheit zu bringen. Aber auch im Süden des Gazastreifens schlagen Raketen ein. UNRWA geht davon aus, dass 30.000 Menschen wieder in den Norden des Gazastreifens zurückgekehrt sind, weil sie keine angemessene Unterkunft finden konnten und keine Sicherheit fanden.

OCHA nennt Schätzungen, wonach rund 15 Prozent der in den Süden geflüchteten Menschen mit Behinderungen leben. Bettlägrige brauchten medizinische Matratzen, weil sich sonst Geschwüre bilden, die niemand in den unhygienischen Verhältnissen richtig versorgen könne. Die meisten Zufluchtsorte sind Schulen. Sie seien für so viele Menschen mit Behinderungen nicht ausgestattet.