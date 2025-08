Hunger, Verletzungen und schlechte bis gar keine Gesundheitsversorgung: Zehntausende Kinder sind laut UNICEF von den Auswirkungen des Nahost-Kriegs betroffen. Sowohl in Österreich als auch in Deutschland gibt nun Vorstöße, sich dieser Kinder anzunehmen.

„Die Bilder von verletzten und traumatisierten Kindern – ob in Israel oder in Gaza – sind schwer erträglich. Wir blicken mit großer Sorge auf die Situation“, hieß es vor wenigen Tagen in einer Mitteilung der Stadt Düsseldorf, die damit für Rückenwind für eine Idee aus Hannover sorgte.

Beide Städte wollen jeweils 20 Kinder aus dem Nahen Osten aufnehmen – dabei solle kein Unterschied gemacht werden, ob es sich um palästinensische oder israelische Kinder handelt.