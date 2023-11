Wien bietet Aufnahme von Babys aus Gaza an

Die Stadt Wien hat am Montag mitgeteilt, Babys aus Gaza in Spitälern der Bundeshauptstadt aufzunehmen. Vorkehrungen dafür seien bereits getroffen worden, teilte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Nachmittag mit. "Menschlichkeit steht in Wien immer im Vordergrund. Vor allem, wenn es um notleidende Kinder geht", betonte er.

Wie ein Sprecher der APA erläuterte, würden mit dem Wiener Gesundheitsverbund bereits Gespräche geführt. Dabei gehe es etwa um die medizinische Versorgung von Frühgeburten. Konkrete Pläne, Kinder aus Gaza nach Wien zu bringen, gebe es jedoch noch nicht.

Zuletzt sind erste Frühgeborene aus der Al-Shifa-Klinik in Gaza-Stadt nach Ägypten überstellt worden. Die Kinder waren aus dem Spital geholt worden, weil dort im Zuge des Kriegs zwischen der radikal-islamischen Hamas und Israel der Betrieb nicht mehr aufrecht gehalten werden konnte. Der Kämpfe waren ausgebrochen nachdem die Hamas bei einem Angriff am 7. Oktober hunderte Zivilisten in Israel ermordet hatte.