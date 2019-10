Nächste Rodungen auf dem Otto-Wagner-Areal sorgen für Empörung

Aufregung herrscht einmal mehr rund um das Otto-Wagner-Areal in Penzing. Freitagfrüh wurde das herbstliche Idyll der historischen Spitalsanlage vom Gekreische von Motorsägen gestört. 92 Bäume werden gefällt, um Platz zu machen für die zweite Etappe des Wohnbauprojekts, gegen das sich Anrainer seit Jahren verbissen wehren. Die Gesiba will im Ostteil des Areals 120 Wohnungen errichten, nachdem hier in den vergangenen Jahren bereits 65 Wohnungen gebaut wurden.

Zwar ist das schon seit Langem beschlossene Sache, Carola Röhrich von der Bürgerinitiative „Steinhof erhalten“ will ihren Widerstand aber dennoch nicht aufgeben: „Unsere Proteste werden als Anrainerproblem abgetan. Was hier passiert, ist aber eine Kulturschande. Otto Wagner dreht sich im Grab um“, schimpft sie, während 50 Meter weiter Forstarbeiter die nächste Föhre kappen.