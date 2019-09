Nächste Razzia in China-Küche: Diesmal Nudeln und frittiertes Huhn

Eine Anzeige aufmerksamer Nachbarn, denen in den vergangenen Monaten intensiver Gestank aufgefallen war, brachte die Polizei und die Finanzpolizei am Mittwoch, den 11. September, an einen nicht alltäglichen Einsatzort. Im Kellergewölbe eines Wohngebäudes in Wien-Penzing fanden die Polizisten und Finanzbediensteten eine illegale Garküche vor.