Nadeliger Leckerbissen: Elefanten vernaschen Schönbrunner Christbaum

Der 90 Jahre alte Baum selbst war bereits um acht Uhr in der Früh gefällt und in mehrere Stücke zerkleinert in den Zoo gebracht worden. Die ursprüngliche Idee zu der besonderen Futter-Spende stammt von dem Weihnachtsmarktveranstalter MTS Wien.

Umweltfreundliche Entsorgung

Für die Stadt ist die Tradition ein großer (Image)Gewinn: Die Frage der Entsorgung des Baumes hat sich mit der Spende erledigt, und dies noch dazu umweltfreundlich.

Der Schönbrunner Christbaum ist nicht der einzige, der den Zootieren Freude bereitet. Der Baum, der den Weihnachtsmarkt im nö. Schloss Hof schmückte, landete dem Speisezettel der im Gutshof lebenden Trampeltiere. Auch Bisons, Rentiere und Vikunjas erfreuten sich an mehr als 150 kleinen Tannen und Fichten.

Autorinnen: Rita Raqi, Albina Sinani, Denise Fillafer