Das Nachwuchs-Trainingslager des Wiener Sport-Clubs hat ein Nachspiel: Zwei Burschen sollen bei dem Camp in Hollabrunn vor zwei Wochen einen Teamkollegen geschlagen und davon ein Video aufgenommen haben. Das Video wurde anschließend via Snapchat verschickt. Die mutmaßlichen Täter wurden nun aus dem Verein ausgeschlossen.

"Es ist ganz klar, dass wir so etwas nicht akzeptieren. So etwas darf bei uns nicht sein und wird bei uns nicht mehr sein", sagt Pressesprecher Marcel Ludwig. Die beiden Burschen wurden samt Eltern zum Gespräch gebeten. Dabei sollen sie keine Einsicht gezeigt haben. Auch mit den anderen Spielern wird noch ein ernstes Wort gewechselt, kündigt Ludwig an. "Sie sind tatenlos daneben gestanden, keiner hat etwas gesagt."

Als Reaktion auf diesen Vorfall soll nun ein Verhaltenskodex für Spieler, Trainer und Eltern ausgearbeitet werden.

