Nachtschwärmer freuen sich über die neue Nacht-S-Bahn

Auf Stammstrecke und S45 fahren die Garnituren ab nun an Wochenenden nachts im 30-Minuten-Takt. Für Wiener Nachtschwärmer hatte das lange Warten in der Nacht auf Sonntag ein Ende: Ab jetzt sind die S-Bahn-Züge auf der Stammstrecke zwischen Floridsdorf, Meidling und bis weiter nach Mödling sowie auf der Vorortelinie ( S45) in den Nächten vor Samstagen, Sonntagen und Feiertagen durchgehend im 30-Minuten-Takt unterwegs.