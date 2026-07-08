Nach WEGA-Einsatz in Penzing: 36-Jähriger festgenommen

Bei dem Großeinsatz der Polizei (der KURIER berichtete) aufgrund einer gefährlichen Drohung ist Dienstagmittag in Wien-Penzing ein 36-Jähriger festgenommen worden. Er hatte in der Nacht zuvor einen Bekannten mehrfach mit dem Umbringen bedroht. Weil der Österreicher die Wohnungstür nicht öffnete, wurde sie von Beamten der WEGA aufgebrochen. In der Wohnung hatte der 36-Jährige ein Luftdruckgewehr. Der Mann wurde festgenommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch.