Nach WEGA-Einsatz in Penzing: 36-Jähriger festgenommen
Bei dem Großeinsatz der Polizei (der KURIER berichtete) aufgrund einer gefährlichen Drohung ist Dienstagmittag in Wien-Penzing ein 36-Jähriger festgenommen worden. Er hatte in der Nacht zuvor einen Bekannten mehrfach mit dem Umbringen bedroht. Weil der Österreicher die Wohnungstür nicht öffnete, wurde sie von Beamten der WEGA aufgebrochen. In der Wohnung hatte der 36-Jährige ein Luftdruckgewehr. Der Mann wurde festgenommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch.
Kurz vor 12.00 Uhr begann der Großeinsatz, der Bereich Maroltingergasse/Leyserstraße war großräumig abgesperrt. Zuvor hatte sich der Bekannte des später Festgenommenen bei der Polizei gemeldet und von den Drohungen berichtet. Der Bekannte soll ein Verhältnis mit der Lebensgefährtin des 36-Jährigen haben, hieß es zum Hintergrund. Weil der Verdacht bestand, dass der 36-Jährige eine Schusswaffe hat, rückte die Polizei inklusive WEGA an.
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