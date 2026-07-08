Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wien

Nach WEGA-Einsatz in Penzing: 36-Jähriger festgenommen

Mann hatte Bekanntem mit dem Umbringen gedroht. Wegen Luftdruckgewehr rückte Spezialeinheit aus.
08.07.2026, 14:38

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Drei Polizisten in voller Montur steigen eine Treppe hinauf, einer mit Schild, einer mit blau gefärbter Waffe.

Bei dem Großeinsatz der Polizei (der KURIER berichtete) aufgrund einer gefährlichen Drohung ist Dienstagmittag in Wien-Penzing ein 36-Jähriger festgenommen worden. Er hatte in der Nacht zuvor einen Bekannten mehrfach mit dem Umbringen bedroht. Weil der Österreicher die Wohnungstür nicht öffnete, wurde sie von Beamten der WEGA aufgebrochen. In der Wohnung hatte der 36-Jährige ein Luftdruckgewehr. Der Mann wurde festgenommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch.

16-Jährige in Wien missbraucht: Mann festgenommen
Kam durchs Fenster: Bewohner hielten Einbrecher fest

Kurz vor 12.00 Uhr begann der Großeinsatz, der Bereich Maroltingergasse/Leyserstraße war großräumig abgesperrt. Zuvor hatte sich der Bekannte des später Festgenommenen bei der Polizei gemeldet und von den Drohungen berichtet. Der Bekannte soll ein Verhältnis mit der Lebensgefährtin des 36-Jährigen haben, hieß es zum Hintergrund. Weil der Verdacht bestand, dass der 36-Jährige eine Schusswaffe hat, rückte die Polizei inklusive WEGA an.

14. Bezirk Blaulicht
kurier.at, com  |   |  Aktualisiert vor 8 Minuten

Kommentare