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Wien

WEGA-Einsatz in Wien-Penzing wegen gefährlicher Drohung beendet

Wegen einer gefährlichen Drohung steht die WEGA im Einsatz, es gibt eine großflächige Sperre im Bereich der Maroltingergasse/Leyserstraße.
07.07.2026, 14:13

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Drei Polizisten in voller Montur steigen eine Treppe hinauf, einer mit Schild, einer mit blau gefärbter Waffe.

In Wien-Penzing läuft ein Großeinsatz der Polizei aufgrund einer gefährlichen Drohung einer Person gegen eine andere. Das sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag auf APA-Anfrage. 

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Neben Bezirkskräften sei auch die Sondereinheit WEGA vor Ort, da möglicherweise eine Schusswaffe im Spiel sei. Der Bereich Maroltingergasse/Leyserstraße ist großräumig abgesperrt. Weitere Informationen zum Hintergrund nannte die Sprecherin nicht. Der Einsatz ist mittlerweile beendet, ein Mann wurde vorläufig festgenommen.

Agenturen  | 

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