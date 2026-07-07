WEGA-Einsatz in Wien-Penzing wegen gefährlicher Drohung beendet

In Wien-Penzing läuft ein Großeinsatz der Polizei aufgrund einer gefährlichen Drohung einer Person gegen eine andere. Das sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag auf APA-Anfrage.

Neben Bezirkskräften sei auch die Sondereinheit WEGA vor Ort, da möglicherweise eine Schusswaffe im Spiel sei. Der Bereich Maroltingergasse/Leyserstraße ist großräumig abgesperrt. Weitere Informationen zum Hintergrund nannte die Sprecherin nicht. Der Einsatz ist mittlerweile beendet, ein Mann wurde vorläufig festgenommen.