Mit Kind an Board: Betrunkener fährt gegen Verkehrsschild

Mit 1,8 Promille ist ein 47-jähriger Pkw-Lenker am Montagnachmittag in der Wagramer Straße mit seinem Wagen gegen das Verkehrszeichen einer Schutzinsel geprallt. Nach einer kurzen Flucht mit dem beschädigten Auto stellten Beamte den Mann gegen 16.10 Uhr in der Attemsgasse. Wie die Landespolizeidirektion berichtete, saß die siebenjährige Tochter des Mannes auf dem Beifahrersitz. Die beiden blieben jedoch unverletzt.

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