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Wien

Mit Kind an Board: Betrunkener fährt gegen Verkehrsschild

Mit 1,8 Promille rammte ein 47-Jähriger ein Verkehrsschild. Nun ist er seinen Führerschein los.
07.07.2026, 13:52

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Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Mit 1,8 Promille ist ein 47-jähriger Pkw-Lenker am Montagnachmittag in der Wagramer Straße mit seinem Wagen gegen das Verkehrszeichen einer Schutzinsel geprallt. Nach einer kurzen Flucht mit dem beschädigten Auto stellten Beamte den Mann gegen 16.10 Uhr in der Attemsgasse. Wie die Landespolizeidirektion berichtete, saß die siebenjährige Tochter des Mannes auf dem Beifahrersitz. Die beiden blieben jedoch unverletzt.

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Nach einem Alkotest wurde ihm sein Führerschein vorläufig abgenommen und er wurde mehrfach angezeigt. Die Polizisten hatten zuvor eine Personenkontrolle in der Wagramer Straße durchgeführt, als sie plötzlich quietschende Reifen und dann einen lauten Knall hörten und so auf den Unfall aufmerksam wurden.

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