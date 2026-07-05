Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wien-Hernals

In Straßenbahn gekracht: E-Bike-Lenker (34) schwer verletzt

Kollision trotz Vollbremsung der Straßenbahn. Der Mann könnte durch Suchtmittel beeinträchtigt gewesen sein.
05.07.2026, 11:10

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine weiße Ambulanz mit Blaulicht fährt schnell durch die Stadt.

Ein 34-jähriger E-Bike-Lenker ist am Samstagnachmittag bei einer Kollision mit einer Straßenbahn in Wien-Hernals lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde nach dem Unfall im Kreuzungsbereich Mayssengasse/Gschwandnergasse in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Das Verkehrsunfallkommando übernahm die Ermittlungen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Helmpflicht für E-Bike- oder alle Zweiradfahrer?

Nach ersten Erkenntnissen war die Straßenbahn auf der Mayssengasse in Richtung Taubergasse unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus passieren. Zeitgleich fuhr der 34-Jährige mit seinem E-Bike auf der Gschwandnergasse und wollte ebenfalls geradeaus über die Kreuzung fahren.

Laut Angaben des Straßenbahnfahrers sei der Radfahrer ohne erkennbare Geschwindigkeitsverringerung in den Kreuzungsbereich eingefahren. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung konnte die Straßenbahn den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Straßenbahn kracht in Straßenbahn: Fünf Leichtverletzte in Wien

Mögliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel

Der E-Bike-Lenker stürzte und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich laut Polizei Hinweise auf eine mögliche Beeinträchtigung des 34-Jährigen durch Suchtmittel. Sowohl an der Straßenbahn als auch am E-Bike entstand Sachschaden.

Wien Hernals
Agenturen, best  | 

Kommentare