Helmpflicht für E-Bike- oder alle Zweiradfahrer?

PRO

Fahren Sie weniger mit dem Auto, weil Sie sich anschnallen müssen? Ich mutmaße, die Antwort lautet: Nein.

Nein, weil Sie gestraft werden, sollten Sie aufgehalten werden.

Nein, weil es in neueren Pkw-Modellen erst gar nicht so weit kommt, da das enervierende Piepen nichts anderes zulässt. Und nein, weil Sie sich daran längst gewöhnt haben und Ihnen der Verstand sagt, dass Sie damit in jedem Fall auf der sicheren Seite sind.

Wenn es schon zu einer Novelle der Straßenverkehrsordnung kommt, die der zuständige SPÖ-Minister Peter Hanke für den Herbst avisiert hat, warum dann nicht gleich eine Helmpflicht für alle und alles, was zwei Räder hat?

Jedes Kindergartenkind auf einem Roller ist mittlerweile mit einem Helm unterwegs, weil die Eltern es geschützt wissen wollen. Eben diesen Eltern wie andere Erwachsenen selbst ist es nicht zuzumuten, einen Helm aufzusetzen, ehe sie Rad, Scooter, E-Bike oder

-Moped besteigen, weil? Weil sie sich nicht schützen wollen, um Verletzungsrisiken zu vermeiden? Weil es Studien gibt, die besagen, dass es so weniger Zweiradmobilität geben könnte?

Kann Österreich es einfach darauf ankommen lassen, einmal Vorreiter sein und die Helmpflicht für alle einführen, damit jeder seinen Beitrag zur Verkehrssicherheit leistet? Und können sich alle Helm-Gegner ein Beispiel an der Skipiste nehmen, wo Helm keine Pflicht, aber mittlerweile zur Gewohnheit geworden ist?

Johanna Hager