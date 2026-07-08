16-Jährige in Wien missbraucht: Mann festgenommen

Ein 21 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Montag in der Donaustadt eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben. Er hatte die Jugendliche zuvor am Schwedenplatz angesprochen. Dort hatte sie auf den Nachtbus gewartet, ihr Handyakku war leer.

Der Syrer bot ihr an, sie nach Hause zu fahren - dann habe er sie auf der Fahrt missbraucht. Er wurde ausgeforscht und nunmehr festgenommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch. Der 21-Jährige bestreitet die Tat.