16-Jährige in Wien missbraucht: Mann festgenommen
Ein 21 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Montag in der Donaustadt eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben. Er hatte die Jugendliche zuvor am Schwedenplatz angesprochen. Dort hatte sie auf den Nachtbus gewartet, ihr Handyakku war leer.
Der Syrer bot ihr an, sie nach Hause zu fahren - dann habe er sie auf der Fahrt missbraucht. Er wurde ausgeforscht und nunmehr festgenommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch. Der 21-Jährige bestreitet die Tat.
Laut Polizeibericht kamen die beiden gegen 4.45 Uhr am Schwedenplatz ins Gespräch. Auf dem Weg zur Wohnadresse der 16-Jährigen fuhr der 21-Jährige zu einem abgelegenen Bereich und missbrauchte sie. Anschließend brachte er die junge Frau nach Hause.
Verdächtiger bereits einschlägig angezeigt
Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnten das Fahrzeug sowie der Tatverdächtige ausgeforscht werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann festgenommen. Der 21-Jährige wurde in einem anderen Bundesland bereits einschlägig angezeigt. Er wurde nach der Einvernahme in eine Justizanstalt eingeliefert.
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