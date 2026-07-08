Mordfall Jennifer Scharinger: Im August kommt es zum Prozess

Acht Jahre nach dem Mord an der niederösterreichischen Studentin Jennifer Scharinger in Wien kommt es noch im heurigen Sommer zum Prozess. Ihrem früheren Freund Clemens T. (33) wird vorgeworfen, die damals 21-Jährige am 1. Jänner 2018 in ihrer Wohnung ermordet und ihre Leiche am Truppenübungsplatz Allentsteig in Niederösterreich versteckt zu haben. Am 27. und 28. August 2026 muss sich der Ex-Freund am Wiener Straflandesgericht für den Mord an der jungen Frau vor Geschworenen verantworten. Das Verfahren ist vorerst auf zwei Tage anberaumt.

Nach acht Jahren des Schweigens legte der Verdächtige im vergangenen Dezember ein Geständnis ab und führte die Ermittler zu Jennifers Leiche. Die Details der Anklageschrift, die seit Kurzem vorliegt, bieten einen Einblick in die Gedankenwelt des nun 33-Jährigen. Unmittelbar vor der Tat soll Jennifer die Beziehung beendet haben. Nachdem die junge Frau erwürgt worden war, soll der Verdächtige sie laut Anklage entkleidet in eine Holztruhe gelegt und mit dem Pkw nach Großweikersdorf, NÖ, gebracht haben. Später, als bereits nach der Vermissten gesucht wurde, brachte er den Leichnam der Studentin zum Truppenübungsplatz ins Waldviertel – vermutlich, weil er befürchtete, dass ihn die Standortpeilung des Handys hätte verraten können.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Weichhart Johannes Der Fundort der Leiche liegt an diesem Weg an der B38 im militärischen Sperrgebiet des TÜPL Allentsteig