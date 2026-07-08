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Wien

Kam durchs Fenster: Bewohner hielten Einbrecher fest

Der 21-Jährige stieg in Favoriten durch ein geöffnetes Wohnzimmerfenster ein. Er wurde vorläufig festgenommen.
08.07.2026, 14:12

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Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Ein 21 Jahre alter Mann ist am Dienstag gegen 21 Uhr in der Quellenstraße in Favoriten über den Innenhof durch ein geöffnetes Wohnzimmerfenster in eine Wohnung eingestiegen. Die Bewohner bemerkten den Einbrecher und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

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Die Beamten nahmen den Syrer vorläufig fest. Er dürfte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben und äußerte sich teils zusammenhanglos. Das Landeskriminalamt ermittelt, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch.

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