Mann (60) stalkte Wiener Galeristin jahrelang: „Hatte Hoffnung auf Beziehung“

Weil er eine Wiener Galeristin seit 2023 beharrlich verfolgt und in ihrer Lebensführung unzumutbar beeinträchtigt haben soll, sitzt ein 60-Jähriger seit sechseinhalb Wochen in der Justizanstalt Josefstadt wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft. „Das ist ein Wahnsinn. Mein Leben ist zerstört. Mein Ruf ist ruiniert“, lamentierte der Bezieher einer Invaliditätspension am Mittwoch vor einem Schöffensenat am Landesgericht. Zum Stalking-Vorwurf war er uneinsichtig.

„Hatte Hoffnung, dass sie sich auf Beziehung einlässt“ „Ich hatte die Hoffnung, dass sie sich auf die Beziehung einlässt“, verantwortete sich der 60-Jährige. Kennen gelernt hatte er die Frau, als er eines Tages - möglicherweise zufällig - ihre Galerie betrat. In weiterer Folge tauchte er dort regelmäßig, zuletzt täglich auf und suchte die Nähe der Frau. Er schrieb ihr auch ständig Briefe an ihre berufliche Adresse, als er ihre Telefonnummer herausgefunden hatte, folgten Textnachrichten mit teilweise anzüglichem Inhalt.

Zuletzt schickte er der Frau Nacktfotos. „Weil ich mich umfassend vorstellen wollte“, erklärte er dazu auf Befragen des Richters. Er habe mit ihr „eine Familie gründen wollen“, führte der 60-Jährige aus.