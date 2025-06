Beobachtet, verfolgt, bedroht: Ein Stalking-Opfer berichtet

"Ich habe ihm nie erzählt, dass ich in die Schweiz und schon gar nicht, in welches Hotel ich damals gefahren bin", schildert die 27-Jährige.

Davon ließ sich Christoph P. aber nicht abbringen. In einem Hotel in der Schweiz sei sie ihm in der Lobby begegnet.

Nachdem die 27-Jährige Christoph P. angezeigt hatte, wurde eine einstweilige Verfügung verhängt. Die Belästigungen verschoben sich daraufhin in soziale Medien . "Jemand hat Fake-Accounts erstellt und mir damit Droh-Nachrichten geschrieben. Von diesen Profilen hat jemand auch pornografische Deepfake-Fotos von mir erstellt und an meine Freunde und Familie geschickt", sagt Sarah M.

Man versuche nun, zivilrechtlich gegen die Rachepornos vorzugehen, sagt dazu Philipp Springer , Rechtsanwalt der jungen Frau. "Strafrechtlich stößt man hier schnell an eine Grenze, da Österreich die EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen noch nicht umgesetzt hat und Deepfakes daher noch nicht strafbar sind", so der Jurist.

"Die Profile treten in den sozialen Medien unter anonymen Identitäten auf. Ein Profil kündigte auch an, ein heimlich aufgenommenes Telefonat zwischen Christoph und mir zu veröffentlichen. Die Profile stellen die gleichen Behauptungen auf wie Christoph", berichtet Sarah M. von der Schwierigkeit, gegen die Angriffe vorzugehen.

Über ihren Anwalt will Sarah M. nun erreichen, dass wegen der Verletzung der einstweiligen Verfügung eine Beugestrafe verhängt wird.

"Ihm wurde vom Gericht die Kontaktaufnahme und die Annäherung untersagt. Er hat dagegen verstoßen. Daher stellen wir einen Exekutionsantrag", betonte Springer.

Jeder Porsche ist eine Gefahr

Sarah M. hofft, dass sich Christoph P. dann aus ihrem Leben heraushalten werde und sie in einen Alltag zurückkehren könne, in dem sie sich nicht ständig beobachtet fühlt. Bis dahin bleibe auch jeder Porsche eine Gefahr. "Ich bin vor Kurzem in der Stadt gewesen, in einer Bar. Dort stand ein Porsche davor. Und wer war in der Bar? Er natürlich."

*Namen geändert