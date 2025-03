Stalker lauschte an Wohnungstür: „Wollte wissen, ob sie Leute auspeitscht“

Der 46-jährige Wiener ist nicht zum ersten Mal vor Gericht, weil er seine Ex gestalkt haben soll. Im Mai 2024 wurde er deshalb bereits zu sieben Monaten bedingt verurteilt. Zudem besteht seit damals ein Kontaktverbot . Gelernt hat er daraus nichts. Nicht einmal ein Jahr später wird ihm erneut vorgeworfen, die Ex gestalkt zu haben.

Doch leid tut sich der Monteur in erster Linie selbst. „Womit habe ich das verdient?“, schluchzt er. „Sie hat mir das Gefühl gegeben, dass ich ihr Superheld bin.“ Doch von einem Tag auf den anderen habe sie den Kontakt abgebrochen. „Davor hat sie mich emotional abhängig von ihr gemacht.“

Die Wut nach der ersten Verurteilung dürfte jedenfalls groß gewesen sein. Er kontaktierte sie immer wieder. Schrieb ihr: „Wegen deinen dumme verhalten habe ich Probleme. Das machst du nie mehr dafür ist gesorgt mich verarscht Hure. (sic!)“

Zudem zeigte er seine ehemalige Freundin bei diversen Behörden an. Warum? „Ich gehe meiner Bürgerpflicht nach“, erklärt er Richter Stefan Erdei. Die Ex würde nämlich illegal als Domina arbeiten, behauptet er. Deshalb lauschte er auch an ihrer Wohnungstür. „Ich wollte wissen, ob sie das noch macht. Man hört ja, wenn sie Leute auspeitscht.“ Dann hinterließ er einen Zigarettenstummel direkt bei der Tür – sie sollte wissen, dass er da war.